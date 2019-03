Dorp Oosterzele heeft nu ook een tattoo shop ATSI : Een vrouwelijke touch in een sfeervol atelier Didier Verbaere

22 maart 2019

11u43 0 Oosterzele Op het Dorp van Oosterzele zet Sarah Van De Putte komende zaterdag de deuren open van haar gloednieuwe ATSI Tattoo shop. Maar verwacht in A Touch Of Sarah’s Ink geen groezelig atelier met stoere mannen. Het is vooral een kunstzinnige plek die een huiselijke sfeer uitademt. “Ik wil het imago van de kunst van tatoeëren uit die taboe sfeer halen”, zegt de 28-jarige artieste.

Het Dorp van Oosterzele heeft alles wat je in een landelijk dorp kan verwachten : een VDK spaarbank, De Christelijke Mutualiteit, Coiffure Marva en Slagerij Chantal. En uiteraard ook een bakker. Daartussen pootte Sarah sinds kort haar ATSI Tattoo Shop neer. Niet meteen wat je verwacht tussen die typische plattelandszaken. Sarah is jong en creatief en dat straalt ze ook uit. Ze is de dochter en kleindochter van ondernemende en creatieve Oosterzelenaren en startte in 2015 met tatoeëren in haar ouderlijke slaapkamer.

Eigen shop

“Sinds mijn 15de volgde ik kunsthumaniora aan Sint-Lucas in Gent. Maar mijn grote droom is altijd een eigen Tattoo shop geweest. Het idee dat je kunst letterlijk ergens rondloopt op de huid van mensen, vind ik inspirerend”, zegt Sarah. Ze ging na haar studies een paar jaar aan de slag in het bedrijf van haar vader als verkoopster. Maar volgde nadien toch haar grote droom. Na een opleiding bij Joëlle Senden (bekende tattoo artieste uit Zellik) opende ze nu haar eigen shop : A Touch Of Sarah’s Ink.

“Na mijn opleiding begon ik op mijn oude slaapkamer met een eigen zaakje. Eerst heb ik veel geoefend op varkenshuiden die ik bij de beenhouwer haalde. Daarna volgde een business plan en verbouwden we deze ruimte onder de ouderlijke woning”, zegt Sarah. “Het leuke aan tatoeëren is dat je kunst letterlijk de wereld kan rondlopen en niet in een museum staat”, lacht ze. Want tatoeëren is wel degelijk kunst, zegt ze.

“In onze studio moet je niet binnenlopen voor een klassieke tribal of voor een tekening uit een boek. Ik werk altijd vanuit een persoonlijke wens en idee van de klant. Daarmee ga ik aan de slag om een ontwerp uit te tekenen. Het gaat om unieke en persoonlijke tattoos dus. Ook het atelier is atypisch. Ik koos voor een Scandinavische sfeer met veel frisse en groene tinten. Mensen moeten hier direct een huiselijk gevoel krijgen in een rustgevende omgeving. Want voor sommigen blijft het een pijnlijke aangelegenheid om een tattoo te laten zetten. Ik wou af van dat groezelige imago dat een tattooshop vaak heeft. Tattoo kunst is ook meer en meer mainstream aan het worden. Grote modehuizen zoals Chanel laten zelfs al getatoeëerde modellen op de catwalk lopen”, zegt Sarah.

Klanten van alle leeftijden

Sarah is gespecialiseerd in persoonlijke tattoos en zet ook veel van de huidige zeer populaire kleine tattoos. “Zeer hip bij vrouwen. Ook realisme, dotwork en arceringen zijn onze troeven. Daarnaast doen we ook permanente make-up en binnenkort start ik een opleiding voor medische tattoos. Het gaat dan om bijvoorbeeld tepelhofcorrecties bij vrouwen na een borstkankeroperatie. Het fijnere werk dat toch wel het verschil maakt”, is Sarah overtuigd.

Klanten uit Oosterzele maar ook de ruime regio vonden ondertussen de weg naar ATSI. Jong en oud. “Mijn allereerste betalende klant was een man van 84 jaar. Hij had in zijn jeugd bij de paracommando’s gediend en wou het logo van zijn eenheid op zijn arm. Dat mocht vroeger niet van zijn ouders en later van zijn vrouw. Maar nu durfde hij eindelijk de stap zetten. Ondertussen heeft hij reeds een tweede tattoo laten zetten”, lacht Sarah. Volgende zaterdag is er opendeur in ATSI op Dorp 16 in Oosterzele. Alle info op www.atsi.be.