Dennis Aspeele beleefde steile opmars van Alex Agnew vanop eerste rij in Balegem Sex, drugs en rock and roll zijn vooral een imago Didier Verbaere

16 februari 2019

10u38 0 Oosterzele Alex Agnew speelt binnenkort voor de twaalfde keer in een uitverkocht Sportpaleis. Een waanzinnig parcours dat begon in 2003 voor tachtig man in het kleine Balegem, voornamelijk gestuwd door het enthousiasme van familie en vrienden. ‘Ontdekker’ Dennis Aspeele (48) ging de toen nog rijbewijsloze comedian oppikken in Antwerpen. Het grote publiek volgde snel. “Alex een ruige? Meer imago dan levensstijl.”

Vijftien jaar geleden was Agnew enkel bekend in Nederland. Als eerste Vlaming won hij daar het Leids Cabaret Festival. Aspeele zag wel wat in hem en haalde hem naar De Kring, een toneelzaaltje waar honderd man binnenkan. Vijftien concerten later zijn ze goeie vrienden en heeft de Balegemnaar een mooi netwerk van comedians. “Ons allereerste event was een literaire avond met Herman Brusselmans. Kort daarna zij we begonnen met het organiseren van stand-up comedy. Met Alex Agnew, Kamagurka, Thomas Smith, Xander De Rycke, Philippe Geubels en Dufraing en De Wit. Allemaal jonge beginners die we hier een kans hebben gegeven”, zegt Dennis.

Hoe ging die eerste avond?

“Niet goed (lacht). ’s Middags belde Alex me dan op dat hij ziek was en moest annuleren. Het boekingskantoor stuurde me dan maar Freddy De Vadder en Gunter Lamoot. Die waren toen nog minder bekend dan Alex, maar hebben die avond de pannen van het dak gespeeld op een legendarische comedyavond. Die zijn later ook doorgebroken en hebben die avond wel de meubels gered.”

Een gefrustreerde organisator, neem ik aan?

“Maar neen. Iedereen kan ziek zijn. Het was gewoon pech. Een maand later stond hij opnieuw geprogrammeerd in De Kring. En toen belde hij me opnieuw op om te vragen welke trein hij moest nemen. Hij had nog geen rijbewijs en dus ben ik hem maar gaan halen in Antwerpen. Toen hij instapte in mijn wagen, knalde Machine Head door de boxen. Dat bleek ook één van zijn favoriete metalbands. Net als Metallica een gezamenlijke passie is van ons beiden. We hadden meteen iets om over te praten in de rit naar Oosterzele. Dat schepte een band.”

Jullie zijn intussen goeie vrienden, hoe is dat gegroeid?

“Ik heb het wel voor zijn soort van zwarte humor. We zitten ook op dezelfde golflengte. Plaagstoten, steken onder water, het is er altijd bij als we elkaar zien. Op speciale gelegenheden of shows stuurt hij me altijd een uitnodiging. Maar ook privé zien en horen we elkaar vaak. Ik was erbij op zijn huwelijk en we gaan wel eens een pint drinken in The Joker (café dat ook bekend staat om zijn comedyavonden, red.) in Antwerpen. Ook in moeilijke tijden is hij een luisterend oor voor me en zullen we elkaar proberen oppeppen. Na een relatiebreuk belde hij me meteen op om te vragen of het wel met me ging. Sterallures zijn hem compleet vreemd. We gaan elkaars deur niet platlopen, maar zijn er wel voor elkaar als het moet. Ik heb hem leren kennen toen hij een nobele onbekende was. En zo zie ik hem nog steeds. Als Alex en niet als beroemde stand-up vedette.”

Onlangs speelde hij een vijftiende keer in je zaaltje. Heeft hij dat nog nodig?

“Misschien niet, maar Alex is heel trouw tegenover ons. De grootte van het publiek of de omvang van zijn gage speelt eigenlijk weinig rol voor hem. Je merkt dat hij dat graag doet en Alex geniet van die kleinere shows. Hij legt er de basis voor zijn successen in het Sportpaleis. Heel wat grappen die hij maakt, zijn ontstaan tijdens improvisaties in Balegem. En natuurlijk was hij ook zonder ons groot geworden. Alex is gewoon een natuurtalent. Maar dat wij een kleine schakel in zijn succes zijn geweest, daar zijn we best wel fier op”, zegt Dennis. “Met onze vzw proberen we nog steeds jong talent en opkomende bands op de kaart te zetten en een podium te geven. Ik denk bijvoorbeeld aan Romy Conzen. Die speelde hier ooit voor honderd man en staat nu op festivals met zesduizend toeschouwers. En Alex was met Diablo Blvd ook al headliner op Rock Balegem. Ze zijn ons daar altijd erkentelijk voor geweest. Met ons team hebben we veel kleine bands groot zien worden en we werken ook intens samen met andere organisaties in de regio zoals Filip More (More Blues festival) in Zottegem en met de Comedy Kapers in Herzele. Maar Alex blijft exclusief van ons”, lacht Dennis.

Je trok ook vaak mee op tour met Diablo Blvd, zijn metalband. Veel seks, drugs en rock and roll?

“Dat valt tegen. Alex is enorm professioneel met zijn vak bezig en weet wat hij wil en waar hij naartoe wil. Met zijn band stond hij jarenlang aan de Europese top van de metalscene en op zo’n niveau kan je je niet permitteren om het uit te hangen. Uiteraard zijn we wel eens blijven plakken aan een bar, maar meestal viel het wel mee. Het ruige is veeleer een imago dan een levensstijl. We behandelen elkaar ook gewoon als maten. Op festivals zal hij altijd goeiedag komen zeggen als ik er ben. Zijn bekendheid staat onze vriendschap niet in de weg. En als hij morgen niet meer op een podium staat en in de anonimiteit verdwijnt, zullen we nog steeds samen een pint gaan drinken en vrienden blijven”, besluit Dennis.