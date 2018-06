Deelsysteem voor kinderfietsen 13 juni 2018

De gemeenteraad van Oosterzele gaat akkoord met een voorstel van Open Vld plus over de opstart van een gemeentelijk "Op Wielekes-depot". "Op Wielekes promoot fietsen bij kinderen tussen 2 en 12 jaar door middel van een deelsysteem voor kinderfietsen. Jonge gezinnen die lid zijn kunnen een loopfiets, een aanhangfiets of een kinderfiets gebruiken. Ze groeien mee met het aanbod en naarmate hun kinderen groter worden, gebruiken ze wat ze op dat moment nodig hebben", zegt raadslid Carine Schamp. In zo'n depot is ook een herstelplaats en worden workshops georganiseerd. "We bekijken ook een samenwerking met lokale fietsenhandelaars", besluit fractieleider Filip Michiels. (DVL)