De Platte Beurzen brengen na 7 jaar opnieuw café-theater Didier Verbaere

20 februari 2019

De toneelvereniging De Platte Beurzen uit Oosterzele herneemt na 7 jaar haar succesvolle café-theater. Dit jaar staat de koers centraal. Het stuk wordt opgevoerd in een selectie cafés in de verschillende deelgemeenten van Oosterzele. De regie is in handen van Frank Vanhaverbeke.

De komedie, geschreven door Jean-Marie Schepens en bewerkt door Davy Clauwaert, speelt zich af in een café waar je bediend wordt door Vanessa. Op het moment dat er een plaatselijke wielerwedstrijd voor vrouwen plaats vindt. De meet ligt aan het café. Vanuit het café krijg je rechtstreeks verslaggeving van een reporter ter plaatse van Radio Rhodeland: Marino Marini, bijgestaan door zijn assistent dj Freddy. Aan de toog zit een koppel te supporteren voor hun dochter die haar comeback maakt tijdens de koers. Zij komen een oude bekende tegen en filosoferen samen over de koers en het leven...

“De wielersport is een verhevigde vorm van leven”, citeert één van de personages Jan Wauters zaliger. “In ’t leven mag er ook niets mankeren, of ’t is miserie.” Je maakt als publiek deel uit van het stuk, wat ongetwijfeld tot leuke interacties leidt. Acteurs van dienst zijn Rudy Bracke, Davy Clauwaert, Marijke De Blander, Jean-Pierre Fack, Christine Roelandt, Bert Van Renne, Guy Vekeman en Ellen Verspeeten. Het stuk wordt opgevoerd in Plankierke in Moortsele (27/03), De Steenput in Balegem (29/03), IJzeren Hekken in Landskouter (31/03), de Foyer van GC DeKluize in Oosterzele (05/04) en Heemkring Moortsele (06/04). Telkens om 19.30 uur. Tickets aan 6 en 9 euro verkrijgbaar via deplattebeurzen@hotmail.com of via de spelers.