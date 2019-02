David (28) sterft bij poging om moeder en dochter tijdens kajaktocht te redden, nu krijgt hij postuum ereteken: “Een echte daad van moed en zelfopoffering” Jeffrey Dujardin

27 februari 2019

17u46 0 Oosterzele De 28-jarige David Verhelst uit Balegem kwam in april vorig jaar om het leven bij een kajakongeval in Dinant, terwijl hij een moeder en haar kind in het water om hulp hoorde roepen. De Koninklijke Maatschappij voor Dragers van Eretekens en Medailles van België besloot hem postuum een ereteken toe te kennen. “Dit was een echte daad van moed en zelfopoffering.”

De feiten deden zich voor op 7 april 2018 rond het middaguur in Dinant. David en zijn hond Vito vaarden toen de Lesse af met de kajak. Tijdens de afvaart hielp hij een moeder en haar dochter die in de problemen waren gekomen op de rivier. Niet veel later, bij de laatste hindernis, ging het alweer mis voor hetzelfde duo: de kajak van moeder en dochter kantelde. David hoorde de hulpkreten en besloot onmiddellijk stroomopwaarts te varen om hen te helpen. Door het onstuimige water en de passage van de moeder en dochter is zijn kajak toen gekanteld en is hij vervolgens zelf verdronken. Alle hulp kon niet meer baten. Zijn hond Vito kon zichzelf nog redden, net als de twee vrouwen die hij probeerde te redden.

Een hart van goud

De familie van David zat na het ongeval in zak en as. Zijn partner Leonie was op het moment van de feiten zwanger van hun tweede kindje. David zelf was het enige kind van moeder Annie en vader Patrick. Ze hadden een hechte band met hun zoon, die vlakbij woonde. “David had een hart van goud”, zei Leonie in een gesprek met onze krant. “Iedereen zag hém graag. Hij was een goed mens.”

De ouders van David, Patrick en Annie, zijn ondertussen een strijd begonnen voor het verplicht dragen van reddingsvesten en strengere veiligheidsvoorzieningen bij de afvaart van de Lesse. Zo hopen ze tragische ongevallen als deze in de toekomst te vermijden. “Niemand moet meemaken wat wij meegemaakt hebben”, zegt Patrick. “Het was een tragisch ongeval, waaruit geleerd moet worden. Per dag doen 2.500 boten die bewuste route aan, een mens zou zich nog verbazen over het feit dat er niet meer dodelijke ongevallen gebeuren.” De ouders trokken naar de Waalse pers om het probleem aan te kaarten. Ook de burgemeester van Oosterzele, Johan Van Durme (CD&V), trekt mee ten strijde: “Een zwembad zonder redders, dat zou nooit mogen openen. Maar een rivier met de kajak afvaren lijkt ongevaarlijk, dat kan toch niet? Zo’n verlies mag niet zomaar voorbijgaan. De burgemeester van Dinant en de lokale politie hebben alvast beloofd dat ze actie zullen ondernemen.”

David zal komende zaterdag geëerd worden voor zijn moedige daad. “We hebben hem er niet mee terug”, zegt Patrick. “Maar het is een mooie erkentenis, voor wat hij deed en hoe hij was.” Ook de eerste hoofdcommissaris van politie Rhode-Schelde, Yves Asselman, die het ereteken zal geven, bevestigt dat. “Het was een echte daad van moed en zelfopoffering. Blij dat we dit nog voor David kunnen doen.” Zijn partner Leonie beviel ondertussen van hun tweede dochtertje.