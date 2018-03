Chauffeur blijft in cel na positieve drugstest VERSLAGENHEID NA DODELIJK ONGEVAL TOM (26) JURGEN EECKHOUT & DIDIER VERBAERE

22 maart 2018

02u40 0 Oosterzele Het nieuws van het overlijden van Tom De Paermentier (26) uit Wetteren sloeg gisteren in als een bom. Tom kwam dinsdag om het leven bij een verkeersongeluk op de N42 in Oosterzele. Hij stond om 15 uur met zijn motor achteraan in een file waarop een vrachtwagen inreed. De vrachtwagenchauffeur blijft aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij legde een positieve drugstest af.

De onderzoeksrechter in Gent beslistte gisteren om de vrachtwagenchauffeur, een 38-jarige man uit Mol, aan te houden. "Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het ongeval vermijdbaar was en dat de bestuurder de file tijdig had kunnen opmerken. De trucker legde bovendien een positieve drugstest af", aldus het parket.





Bij het ongeval raakten verschillende personen ernstig gewond en brandden drie voertuigen volledig uit. Twee andere zijn rijp voor de schroothoop. Het dodelijke slachtoffer, Tom De Paermentier, woonde nog maar enkele weken met zijn vriendin in Wetteren. Als jonge atleet had hij faam gemaakt bij Vlierzele Sportief waar hij nadien jeugdtrainer werd, net als bij AA Gent.





Kinesist

Daarnaast werkte hij als zelfstandig kinesist en was hij aan de slag in de groepspraktijk van kinesist Steven Verdickt op het Dorpsplein van Massemen. "Hij werkte hier amper drie weken, maar op die korte periode leerde ik hem kennen als een gedreven en goedlachse kerel. Dit is een serieuze klap", weet Steven Verdickt.





Tom was ook verbonden aan Sport And Spine in Ninove als sportkinesitherapeut. En ook in Melle wordt met ongeloof gereageerd. Daar werkte Tom in het Sport- en Reëducatiecentrum Frank Wezenbeek. "We willen zijn vriendin, ouders en zus, familieleden en vrienden ons oprecht medeleven aanbieden. We zullen hem enorm missen als collega en als vriend", klinkt het daar. Bij AA Gent was hij jeugdtrainer. "Hij was een topkiné maar vooral een topkerel", laat teambegeleider Koen Bohyn weten in naam van de spelers en staf van KAA Gent U16.





Karrenspoor

Ook burgemeester Johan Van Durme (CD&V) reageert bijzonder aangeslagen na het zoveelste dodelijke ongeval op 'zijn' N42 in Oosterzele. Een baan die beheerd wordt door het Vlaams gewest. "In Oosterzele is de N42 een karrenspoor. De baan is niet uitgerust aan de noden van vandaag, waarbij iedere dag 16.000 voertuigen passeren. Al veertig jaar spreekt de Vlaamse overheid de grootste plannen uit voor deze baan, maar al veertig jaar is er geen geld en gebeurt er niks. Je zou toch voor minder cynisch worden. Alweer laat een jong iemand het leven in Oosterzele. Om de 500 meter staat hier een kruisje van iemand die is verongelukt. Ik ben als burgemeester echt beschaamd dat er na al die jaren nog steeds niks is gebeurd", aldus burgemeester Van Durme.