CD&V betreurt arrest Raad voor verkiezingsbetwistingen Didier Verbaere

11 januari 2019

16u07 0 Oosterzele In Oosterzele betreurt CD&V de interpretaties van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op de klachten die Open Vld Plus indiende na de gemeenteraadsverkiezingen. Het ging onder meer over het niet indienen van de aangifte van de uitgaven van kandidaten Jean Marie De Groote en Pieterjan Keymeulen.

“Hierbij wensen wij toch een kanttekening te maken. Uit het feit dat die aangiftes niet door de griffie werden terug gevonden concludeert de Raad dat zij niet werden ingediend. Toch wijst CD&V erop dat de griffie op 13 november een ontvangstbewijs van aangifte voor 23 kandidaten heeft afgeleverd aan onze lijsttrekker. De twee kandidaten hebben op vraag van de Raad onmiddellijk een duplicaat ingediend bij de griffie. Nergens blijkt, in tegenstelling tot wat Open VLD plus beweert, dat die twee kandidaten hun budget hebben overschreden. De Raad heeft blijkbaar de wet heel strik geïnterpreteerd door te stellen dat er voor elke kandidaat afzonderlijk een ontvangstbevestiging moest zijn en geen globale ontvangstbevestiging. In geen geval waren de betrokken kandidaten zich ervan bewust dat ze een fout gemaakt hebben en handelden zij dus te goeder trouw”, zegt CD&V voorzitter Peter Willems.

De liberale oppositiepartij had ook de vernietiging van de uitslagen gevraagd omdat er een inbreuk op de campagne regels werd vastgesteld. Kandidate Elsy De Wilde reed op de dag van de verkiezingen met een affiche op haar wagen rond in de buurt van een stembureau. “Open Vld heeft op al haar klachten slechts gelijk gekregen bij de eenmalige passage van een auto met affiche van Elsy De Wilde langs één kiesbureel. Daarom wensen we dat de persoonlijke aanvallen op burgemeester Johan Van Durme en schepen Christ Meuleman stoppen want de vermoedens van Open VLD Plus werden niet bewezen geacht door de raad. Er is ook niet bewezen dat de inbreuken een verschuiving kon betekenen in de gemeenteraad.”

“We betreuren het bovendien dat Open VLD plus tot de laatst mogelijke dag gewacht heeft om klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Zo waren wij niet meer in de mogelijkheid om te anticiperen en de vele onregelmatigheden van Open VLD plus zelf aan te kaarten. Iets wat wij niet wilden doen om de sfeer in de gemeenteraad niet te verzuren. Maar we gaan uiteraard onze lessen trekken als partij voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen”, besluit de voorzitter.