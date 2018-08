Bruisend Balegem met ontbijt en zes podia 14 augustus 2018

Hét tweejaarlijkse dorpsfeest 'Bruisend Balegem' is morgen aan zijn negende editie toe. Met zes podia vol muziek en heel wat animatie lokt Balegem telkens duizenden bezoekers. "Voor het eerste nodigen we alle inwoners uit op een gezellig ontbijt op de parking van Café De Watermolen", zegt Christ Meuleman. Na de eucharistieviering volgt de opening met haring en jenever. Daar zal ook het nieuwe BB-lied weerklinken. Bruisend Balegem is vooral een muzikale hoogdag. "Op de zes podia verwelkomen we onder meer Rowwen Hèze, Raymond van het Groenewoud, Kid Coco, Johan Verminnen, de Romeo's, Guido Belcanto, Willy Somers, Sam Gooris en Sergio", somt Christ op. Daarnaast is er ook plek voor cultuur. Thema dit jaar is De Groote Oorlog. Er is een optreden van de Flanders Memorial Pipe Band, een rondrit met oude legervoertuigen en Static Show aan de Pastorieberg. Er is ook een expo 'Belgen in Engeland tijdens WOI' in de Sint-Martinuskerk. Info op www.bruisendbalegem.be. (DVL)