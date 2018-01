Brand vernielt koetshuis kasteel Smissenbroek 02u52 0 Foto Wouter Spillebeen Het dak van het koetshuis is helemaal afgebrand. Oosterzele Op het domein van het kasteel Smissenbroek aan de Keiberg in Oosterzele is gisteren rond 9.45 uur brand ontstaan in een van de koetshuizen. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk.

Kasteel Smissenbroek werd gebouwd in de 18de eeuw en is de woonplaats van graaf d'Ursel de Bousies. In de koetshuizen, links en rechts naast het hoofdgebouw, wonen huurders. In een van die huurwoningen ontstond gisteren de brand terwijl de bewoonster niet thuis was.





Vermoedelijk begon de brand in de woonplaats van het koetshuis. Hoe het vuur precies ontstond, is niet duidelijk, maar het onderzoek wijst erop dat het gaat om een accidentele brand. De brandweer had enkele uren nodig om het vuur volledig te bedwingen en kon niet vermijden dat het gebouw zeer zwaar beschadigd raakte. Het dak ging volledig in rook op en binnen in het huis is alles vernield. De brandweer kon wel vermijden dat het vuur oversloeg naar andere woningen. Het sociaal team van de politie zocht voor de bewoonster van het uitgebrande koetshuis een oplossing, in samenspraak met de graaf.





Het is niet de eerste keer dat het kasteel aan de Keiberg zwaar beschadigd raakt door een brand. In 1947 moest het volledig gereconstrueerd worden na een zware brand.





(WSG)