Bouw van sociale koopwoningen start begin oktober 06 september 2018

02u34 0 Oosterzele De bouw van 18 sociale koopwoningen in het Groot Bewijk in Scheldewindeke door de Sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk start op 8 oktober.

"De werken werden begin augustus gegund aan aannemer Everaert-Cooreman nv", klinkt het bij directeur Hans Heyse. "Het gaat om negen koppelwoningen, voorzien van vier slaapkamers, een ruime zolder en een eigen garage en tuin. De totale kostprijs van de 18 sociale woningen wordt geraamd op zo'n 3,3 miljoen euro, exclusief BTW. Het einde is voorzien in het voorjaar van 2020", aldus directeur Heyse.





De sociale koopwoningen zijn onderdeel van de sociale site Groot Bewijk die 8,8 hectare groot is. Die nieuwe wijk situeert zich tussen de Korenbloemstraat, Boterbloemstraat, Turkenhoek en de spoorlijn Zottegem en Gent-Sint-Pieters. Op de site komt een nieuw woonzorgcentrum met 60 bedden, 40 assistentiewoningen, een cohousingproject met 20 huizen en sociale koop- en huurwoningen.





(DVL)