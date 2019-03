Bijna jaar nadat David (28) verdronk toen hij kajakkers wilde helpen, ontvangen nabestaanden ereteken: “We willen dat geen enkele familie dit nog moet meemaken” Wouter Spillebeen

02 maart 2019

14u30 0 Oosterzele David Verhelst (28), de Balegemnaar die in april vorig jaar bij een kajakongeval omkwam terwijl hij een vrouw en haar kind wilde helpen, heeft postuum een medaille gekregen voor moed en zelfopoffering. Zijn familie ijvert intussen voor meer veiligheid bij de sport. “We kunnen alleen proberen om er nog iets positiefs uit te laten komen”, zegt Patrick, de vader van David.

Wat er op 7 april 2018 precies gebeurde op de Lesse in Dinant, bleef een lange tijd een groot vraagteken. Intussen is er al meer duidelijkheid. David Verhelst was met zijn hond Vito aan het kajakken toen hij in een stroomversnelling zag dat een vrouw en haar dochter in de problemen waren gekomen. Hij peddelde tegen de stroom in naar het duo en hielp hen terug op weg. Toen hij iets later opnieuw een stroomversnelling tegenkwam en die zelf vlot voorbij raakte, besloot hij weer tegen de stroming in terug te peddelen, zodat hij de vrouw en haar dochter zou kunnen waarschuwen en hen zou kunnen helpen als het weer zou mislopen.

Moed en zelfopoffering

Jammer genoeg raakte David zelf in de problemen. Zijn kajak sloeg om en David kon zichzelf niet meer uit het ijskoude water redden. Vito zwom wel nog naar de kant. David liet zijn vrouw Leonie, die toen zwanger was, en een dochter Helena achter. In november werd zijn tweede dochter Eloïse geboren.

Het drama is een verhaal van moed en zelfopoffering en daarom besloot de Koninklijke Maatschappij voor Dragers van Eretekens en Medailles van België om David postuum een ereteken toe te kennen. Weduwe Leonie en dochter Helena namen zaterdag de medaille in ontvangst.

Debat voor veiligheidsmaatregelen

Intussen voeren de ouders van David een strijd voor de veiligheid van kajakkers. “We willen dat geen enkele familie nog moet meemaken wat wij hebben meegemaakt”, zegt vader Patrick Verhelst. “We willen dat reddingsvesten verplicht worden voor Kajakkers die de Lesse afvaren.” Daarnaast willen de familie dat er signalisatie komt om aan te geven waar er gevaarlijke stroomversnellingen zijn. Patrick: “Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Het kan met borden of met vlaggen en tegenwoordig is het makkelijk om met een drone op te sporen waar het gevaarlijk is. Zeker op momenten dat er veel regenval is geweest.”

Patrick ging de zaak al bepleiten in het praatprogramma C’est pas tous les jours dimanche. “Daar heb ik gedebatteerd met de burgemeester van Dinant en de verantwoordelijke voor de kajakverhuur waar het ongeval gebeurd is”, vertelt Patrick. “Ze hebben beloofd om meer veiligheidsmaatregelen te voorzien, maar dat beloven ze al tien jaar. We hebben nog geen concreet zicht op wat er zal gebeuren.”

De strijd van de ouders voor meer veiligheid is ook de nationale ondervoorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Dragers van Eretekens en Medailles van België Yves Asselman niet ontgaan. “Helpen van anderen zit blijkbaar in de genen van deze familie”, sprak hij.