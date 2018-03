Bijen krijgen gemeentehuis 10 maart 2018

In de berm van de Oude Wettersesteenweg plaatste de gemeente een bijenhotel in de vorm van het gemeentehuis. De berm wordt er ingezaaid met bijvriendelijke planten. In Groot Bewijk in Scheldewindeke komt een bijenhal voor imkers. "In het bijenhotel kunnen bijen hun eitjes leggen. Onze milieuweek staat ook helemaal in het teken van de bij", zegt schepen Jan Martens (N-VA). Gisteravond kregen alle aanwezigen op de opening van de Milieuweek een zakje met bloemenzaad. De gemeente liet er 2.000 vullen die je nog kan afhalen aan de balie van het gemeentehuis. Info op www.oosterzele.be. (DVL)