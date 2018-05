Bezieler Sinksenkermis overleden 12 mei 2018

02u31 1

In de kerk van Oosterzele wordt vandaag (zaterdag 12 mei) om 10 uur afscheid genomen van Julien Lenssens (82). Hij was de bezieler van de grote Sinksenkermis in de gemeente en blies de traditie eind jaren 70 nieuw leven in. Hij was ook stichter van de succesvolle avondmarkt die dit jaar aan haar 43ste editie toe is. De jongste jaren werd de kermis ingericht door een enthousiast Sinksen Kermis Comité.





Bij de voorstelling van het programma van 18 tot 23 mei hoopte voorzitter Wim Magerman nog dat peetvader Lenssens er bij zou zijn. Maar Julien verloor afgelopen week zijn strijd tegen zijn ziekte. Het comité zal hem herdenken tijdens de kermis volgende week. (DVL)