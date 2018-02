Bewakingscamera aan stationsomgeving 08 februari 2018

02u39 0 Oosterzele De gemeente Oosterzele gaat een bewakingscamera plaatsen aan de stationsomgeving Balegem Houte. De stationsomgeving werd de voorbije maanden geteisterd door vandalen die voor overlast zorgen, onder meer door wagens te bekrassen.

"De camera's zullen het algemeen politietoezicht niet vervangen; ze kunnen er wel toe bijdragen dat het politietoezicht punctueel en kwaliteitsvoller wordt. Daarbovenop hebben de camera's ook een ontradend effect op potentiële indringers, diefstallen en vandalisme. De camerabewaking wordt uitsluitend toegepast om de veiligheid en de bescherming van de goederen en gebouwen na te streven en voor verificatie of consultatie achteraf in geval van inbraak, diefstal of vandalisme", aldus het gemeentebestuur. De korpschef van de politiezone regio Rhode & Schelde verleende een gunstig advies.





(DVL)