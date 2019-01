Bevoegdheden schepencollege Oosterzele verdeeld Didier Verbaere

29 januari 2019

Nu de gemeenteraadsleden en schepenen in Oosterzele maandagavond eindelijk de eed hebben afgelegd, werden ook de bevoegdheden van het nieuwe schepencollege bekend gemaakt. Burgemeester Johan Van Durme (CD&V) staat in voor het algemeen beleid, veiligheid en politie en neemt ook duurzaamheid, klimaat, afval - en milieubeleid onderzijn hoede. Daarnaast is hij bevoegd voor het gemeentelijke onderwijs en de kerkfabrieken.

Eerste schepen Orville Cottenie (N-VA) krijgt burgerzaken, toerisme, erfgoed, GROS, lokale economie, jumelages en dierenwelzijn. Tweede schepen Christ Meuleman (CD&V) blijft op post voor openbare werken, groen, kerkhoven, mobiliteit en patrimonium. Partijgenoot Marleen Verdonck is verantwoordelijk voor cultuur, AGB, personeel, senioren, financiën en kunstonderwijs. Zij blijft schepen tot 31 december 2021 en geeft de fakkel dan door aan Pieterjan Keymeulen.

Els De Turck is voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en ook schepen van Ruimtelijke Ordening, stedenbouw, sociale zaken, landbouw en huisvesting. En Elsy De Wilde wordt schepen van sport, feestelijkheden, communicatie, ICT, jeugd, speelpleinwerking en kinderopvang. Zij zal pas volgende maand de eed als schepen afleggen. Door een beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is zij één maand geschorst in haar mandaat.

Het nieuwe schepencollege wil ondertussen ook het dossier van de administratieve sanctie van 6.000 euro bekijken die de Raad voor Verkiezingsbetwisting gaf aan burgemeester Johan Van Durme. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaf die omdat twee aangiftes van de verkiezingsuitslagen van kandidaten Jean Marie De Groote (CD&V) en Pieterjan Keymeulen (CD&V) ontbraken in het aangifte dossier op de griffie van de rechtbank. Dat was één van de klachten van Open Vld Plus tegen de verkiezingsuitslag.

“Beide aangiftes zijn inderdaad niet in het dossier terug te vinden. Maar we hebben wel een ondertekende verklaring van de griffie dat er 23 aangiftes werden ingediend door onze partij. Het is niet aan ons om die aangiftes zorgvuldig te bewaren maar aan de rechtbank. Er wordt ook met twee maten en gewichten gewerkt in de verschillende rechtbanken. Dus vragen wij uniformiteit en één methode met een getekende verklaring per kandidaat en per aangifte in de toekomst om zulke zaken te vermijden”, zegt schepen Marleen Verdonck. “De boete gaan we niet aanvechten. De Raad heeft terecht beoordeeld dat de aangiftes ontbraken in het dossier. Maar de schuld ligt niet bij onze partij. Wij hebben die correct ingediend”.