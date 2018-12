Berouwvolle anonieme vandaal betaalt schade Dader wil niet dat organisatie opdraait voor zijn schade Didier Verbaere

18 december 2018

Een berouwvolle vandaal heeft in een brief aan de Jeugddienst van Oosterzele bekend dat hij verantwoordelijk is voor de schade aan een hoogtebegrenzer op het parkeerterrein van een bedrijf rechtover de gemeentelijke zaal Den Amb8. In de enveloppe stak ook 736 euro om de schade te betalen. De feiten dateren van 19 oktober tijdens een fuif van de Jeugdclub. Onbekenden waren toen ook op het dak van het bedrijf geklommen en er een brandblusser leeggespoten. De organiserende Jeugdclub kreeg na afloop de rekening van 1100 voorgeschoteld. Elke organisatie is immers verantwoordelijk voor de veiligheid rond de zaal en loet stewards inzetten. Dat was niet zo op 19 oktober. De verantwoordelijk voor de schade aan de hoogtebegrenzer schreef in zijn brief dat hij niet wou dat anderen opdraaiden en verontschuldigde zich bij de organisatie.