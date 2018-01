Beloning voor mooiste nieuwjaarsfoto 02u43 0

Oosterzele brengt in zijn infozine van februari een fotoverslag van de nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Wie er foto's maakt en deelt, maakt kans op een lekkere geschenkmand of één van de 25 id-kaartlezers. Foto's posten kan op de facebookpagina GemeenteOosterzele met #nieuwjaaroosterzele of mail ze naar info@oosterzele.be. Vierde je de overgang van oud naar nieuw in Oosterzele en staat dat duidelijk op beeld? Ook die foto's zijn welkom via bovenstaande kanalen. Foto's insturen kan tot 31 januari. (DVL)