Beleef(de) plekjes krijgen vorm 25 augustus 2018

Na het proefproject op Houte start Oosterzele met een inforonde over het project 'Beleef(de) Plekjes in alle deelgemeenten. De bewoners van de wijk Anker kwamen als eerste samen om na te denken over de toekomst van het pleintje achter de Ankerkerk. De buurt adopteert en onderhoudt het plekje en de gemeente stelt middelen ter beschikking om projecten vorm te geven. De bewoners van Anker willen hun pleintje weer opwaarderen. Dat kan volgens hen met een bankje of tuinhuis of een petanquebaan. "We willen vooral de buurt weer samenbrengen met een jaarlijkse barbecue, een buurtmarkt of een maandelijkse ruildienst", klonken de voorstellen. Er zijn infovergaderingen aan deVinkemolenstraat, op Hofkouter, het Sint-Bavoplein, in de Stekelbaarsstraat en op Houte. Daar wordt op 15 september een eerste buurtevenement georganiseerd. (DVL)