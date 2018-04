Beeldig landelijk Oosterzele 06 april 2018

Oosterzele is door Landelijke Gilden aangeduid als Dorp in de kijker. De lokale afdeling gaat nu op zoek naar de mooiste foto van landelijk Oosterzele. Iedereen kan zijn mooiste foto van een verborgen plekje, een mooi gebouw of monument en menselijke taferelen digitaal bezorgen en maakt kans op mooie prijzen zoals een digitale fotocamera, een Dashcam en een digitale fotokader. Stuur je foto's per mail naar oosterzele.dorpindekijker@gmail.com voor 30 april met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Ook de plaats en datum van opname. De geselecteerde foto's worden op Sinksenkermis tentoongesteld in de Appelaar op Dorp 48 (IZOO). Bezoekers kiezen dan de mooiste foto uit. (DVL)