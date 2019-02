Alex Agnew legt basissucces Sportpaleis in kleine zaaltjes Vlaamse Ardennen Uitverkochte try-outs van Sint-Denijs Boekel tot Balegem Didier Verbaere

10 februari 2019

13u44 0 Oosterzele Alex Agnew was al ‘Larger than life’ en brengt eind mei opnieuw drie uitverkochte voorstellingen in het Antwerpse Sportpaleis met ‘Be Careful What You Wish For’. De basis van zijn shows als stand-upcomedian legt hij telkens weer in kleine zaaltjes en café-optredens. Zoals afgelopen zaterdag in het onooglijke Sint-Denijs-Boekel waar hij zijn grappen losliet op zo’n 70 aanwezigen. “Zij zijn mijn vinger aan de pols. Wat lukt op het platteland, slaat ook aan in het Sportpaleis”, zegt Alex na een geslaagde try-out in muziekcafé de Giraf.

Dat de ietwat grofgebekte frontman van de metal band Diabolo Blvd kind aan huis is in de Vlaamse Ardennen is te wijten aan de vriendschap tussen hem en Dennis Aspeele (49) uit Balegem. De concertpromotor en drijvende kracht achter de vzw Let It Happen organiseert al mee dan 15 jaar concerten, metalfestivals maar ook kleinkunstavonden en stand-upcomedy in het legendarische en ter ziele gegane De Klokke in Balegem, De Kring en tal van andere locaties in de regio.

“Alex had net het Leids Cabaret Festival gewonnen in Nederland (2003 – n.v.d.r.) maar was hier in Vlaanderen als stand-up nog een totaal onbekende. Maar ik had het wel voor hem en dus boekte ik hem voor een avondje in Balegem. Tachtig tickets had ik voor die avond verkocht. Maar ’s middags belde hij me op dat hij moest annuleren wegens ziekte. Die avond hebben Freddy De Vadder en Gunther Lamoot de meubels gered”, lacht Dennis over zijn eerste contacten met Alex Agnew.

Een maand later stond hij weer geprogrammeerd in Balegem. “En toen belde hij me opnieuw op om te vragen welke trein hij moest nemen. Hij had nog geen rijbewijs en dus ben ik hem maar gaan halen in Antwerpen”, blikt Dennis terug. “Toen ik instapte in zijn wagen, knalde Machine Head door de boxen. Een van mijn favoriete metalbands. We hadden meteen een gezamenlijke passie en iets om over te praten. Het duurde ook geen vijf minuten of we bleken ook Metallica heel hard gemeen te hebben. Sindsdien zijn we goeie maten geworden”, zegt Alex. Dennis was erbij op het huwelijk van Alex en trok ook vaak mee op tour met Diabolo Blvd. “Jaren later waren we zelf het voorprogramma van Machine Head. De cirkel was rond. Hoe cool is dat”, lacht Alex.

Goeie doel en try-outs

De comedy-avond in Sint-Denijs-Boekel was ook ten voordele van het goeie doel. “Mijn ma is vier jaar terug overleden aan kanker. Daarom verkopen we hier ook snoep ten voordele van Think Pink”, zegt Dennis. Daar zorgt Cloë Chevalier (24) uit Brakel voor. Als voormalig kandidate Miss De Luxe verkocht ze ook al voor Make a Wish. “Ik zet de acties nu gewoon verder en doe dit ook op try-outs van Alex”, zegt ze.

Ondertussen verkocht Alex Agnew ook vlotjes het ene na het andere Sportpaleis uit met zijn shows. Zijn volgende arena-show ‘Be Careful What You Wish For’ eind mei was zelfs in minder dan een uur uitverkocht. Maar toch trekt Alex voor elke show nog tientallen keren de baan op voor een try-out, om dingen uit te proberen en te schaven aan zijn optredens. “Old school, alright”, lacht Alex als hij het kleine café De Giraf met aanpalende zaaltje in Sint-Denijs-Boekel binnenwandelt op een druilerige zaterdagavond. Twee uur lang raast Agnew over het kleine podium en schopt heilige huisjes omver. Transgenders, het verschil tussen man en vrouw, #metoo, moslims en racisme passeren de revue in zijn bekende stijl. Maar ook zijn kwetsbaarheid als papa in een midlifecrisis gaat hij niet uit de weg. De zaal ligt ook continu op zijn gat van het lachen. Als dit de voorbode is van het Sportpaleis, zit het wel goed.

“Het leuke aan zo’n optredens in kleine zaaltjes, is dat je meer voeling hebt met het publiek. Het is dikwijls ook minder statisch dan spelen in een cultureel centrum. Dit is pure rock-and-roll. In een café is het publiek ook veel kritischer en het is ook een graadmeter voor mijn grotere shows. Hier merk ik meteen hoe goed of hoe slecht mijn show in elkaar steekt. Iets wat hier werkt, werkt overal en dus zeker in het Sportpaleis. Ook die interactie met het publiek, heb je niet in het Sportpaleis. Het is ook veel moeilijker om twintig man te laten lachen dan een massa. Die gaan in elkaar op en lachen mee met de rest”, zegt Alex na een geslaagd optreden.

“Akkoord, het is een egotrip om voor 15.000 man te spelen en je heel eventjes Bono te voelen op dat podium. Maar vaak doe ik dit zelfs liever dan optreden in het Sportpaleis. Dit is gewoon veel toffer. Mijn carrière was ook zonder het Sportpaleis wel geslaagd geweest. Maar dan had ik wellicht een pak minder poen verdiend”, lacht Alex. De komende weken speelt hij ook nog try-outs in Herzele en Balegem. De Sportpaleisshows en try-outs zijn allemaal uitverkocht. Maar wie Alex Agnew ‘Be Careful What You Wish For’ nog wil zien kan nog terecht in OLTrivierenhof eind juni. Alle info op www.alexagnew.be