Afvalberg slinkt in Oosterzele 05 maart 2018

02u25 0

In Oosterzele moeten inwoners sinds dit jaar per kilo betalen aan Ilva voor het ingezamelde afval. De gemeente hoopt op die manier dat de afvalberg daalt en er meer gesorteerd zal worden. "In januari werd 18 procent minder huishoudelijk afval opgehaald in vergelijking met het gemiddelde van de laatste tien jaren. Tegenover januari vorig jaar is er zelfs een daling van 38 procent", weet schepen Jan Martens (N-VA). "Als die trend zich doorzet, zal de restfractie dit jaar slechts 106 kilogram per inwoners zijn in plaats van 140 kilogram. De factuur in januari steeg wel met zo'n 3,6 procent van 32.000 naar 33.150 euro."





Open Vld noemt het systeem een belastingverhoging van de meerderheid, iets wat Martens probeert te kaderen.





" De 13 procent van de inwoners die veel afval aanbieden, betaalt daar veel meer voor dan vroeger", besluit schepen Martens. (DVL)