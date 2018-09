Aftrap in nieuw complex 5 jaar na windhoos KLEEDKAMERS EN KANTINE VERVANGEN CONTAINERS VW GIJZEL DIDIER VERBAERE

03 september 2018

02u26 0 Oosterzele Vijf jaar nadat een windhoos de accommodatie in puin legde, werden de nieuwe kleedkamers van VW Gijzel Oosterzele gisteren voor het eerst gebruikt bij de seizoensopener tegen Geraardsbergen. De kantine wordt eind deze maand in gebruik genomen.

Een windhoos verraste vijf jaar geleden, op 5 februari 2013, de bewoners van Dorp en Achterdries in hun slaap. Over een strook van enkele tientallen meters breed werd alles weggeblazen. Uiteindelijk raakten 96 woningen beschadigd, negen ervan waren zelfs onbewoonbaar. De volledige schade werd geraamd op 2,8 miljoen euro. Slechts een deel werd door het rampenfonds vergoed.





Ook de voetbalclub deelde zwaar in de klappen. Na de storm bleef van de accommodatie van het toenmalige KSC Oosterzele niet veel meer over. De kantine lag in stukken verspreid over de voetbalvelden en enkel de toog stond nog recht. Na een succesvolle benefietavond en met steun van sponsors en sympathisanten werd een tijdelijke kantine gebouwd. Glas werd zorgvuldig uit het gras gehaald en de terreinen werden opnieuw ingezaaid zodat de club kon blijven voetballen.





"Onze eerste bekommernis was de sportieve toekomst veilig stellen. Daarom kwam er een fusie met Voorwaarts Gijzenzele", zegt Steffert Vanneste van Voorwaarts Gijzel Oosterzele. Langs het terrein werden tijdelijke containers geplaatst voor kleedkamers en kantine. "Via crowdfunding werd geld ingezameld en ondergebracht in een nieuwe investeringsvennootschap. Supporters, sponsors, bedrijven en investeerders werden de aandeelhouders. Met de fondsen, zo'n 350 tot 400.000 euro, en zonder overheidssubsidies konden we de terreinen aankopen en de nieuwbouw realiseren", vertelt Jan Schuddinck, één van de drijvende krachten achter het nieuwbouwproject.





Evenementen

"Vier moderne kleedkamers met douches zijn reeds klaar en worden vandaag (zondag, red.) in gebruik genomen. De kantine wordt tegen eind september afgewerkt. Omdat we voor 100 procent eigenaar zijn, kunnen we onze accommodatie ook verhuren aan anderen voor evenementen", vult Jan aan. "Het gebouw is bijna energieneutraal en warmtepompen zorgen voor warm water en verwarming. We halen de strengste energie- en isolatienormen. Ook dat is vrij uniek voor een voetbalclub", kinkt het fier. Later komen er ook zonnepanelen op het dak. Zodra de kantine is afgewerkt, verdwijnen de containers en wordt de parking heraangelegd.





"Voortaan kunnen we ons focussen op de uitbouw van de jeugdwerking. Er voetballen hier 120 jonge gasten. We willen met deze moderne infrastructuur de verdere basis leggen van een stabiele club in tweede provinciale", besluit Jan.