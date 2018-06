Achterbouw woning uitgebrand na kortsluiting 05 juni 2018

Een zware brand heeft gisteravond een achterbouw van een woning in de Kerkstraat in Gijzenzele in de as gelegd. Rond 19.30 uur stond het gebouw in lichterlaaie. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al door het dak. Buurtbewoners hoorden de ontploffing van een gasfles en zagen het dak instorten. "We hebben meteen de hond en een cavia kunnen redden", zegt brandweerofficier John Vandenhende. "Zowel de beroeps als de vrijwilligers waren hier massaal ter plaatse. De Melse vrijwilligers stonden net op het punt om te vertrekken op oefening. We hebben kunnen vermijden dat de vlammen oversloegen op het woongedeelte." De achterbouw is wel reddeloos verloren. De bewoner kon zonder problemen de nacht doorbrengen in zijn huis. De oorzaak van de brand lag vermoedelijk bij een kortsluiting in de accu, die verbonden was met de schrikdraad rond zijn weide. (JEW)