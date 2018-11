Aanleg fietspad langs de spoorlijn tussen Kalle en Houte klaar in maart Didier Verbaere

19 november 2018

15u33 0

In Balegem is aannemer Van Robaeys gestart met de aanleg van het fietspad langs de spoorlijn tussen Kalle en Houte. “Door de aanleg van dit fietspad wordt een fietsverbinding gecreëerd tussen het centrum van Balegem en buurgemeente Zottegem. Er komt ook een ontsluiting voor fietsers aan de achterzijde van de gemeenteschool in Balegem”, zegt schepen Christ Meuleman (CD&V). Eind dit jaar zal het grondwerk uitgevoerd zijn en in maart volgend jaar is het fietspad volledig afgewerkt.

Door de uitvoering van de werken geldt er een algemeen parkeerverbod op de parking ter hoogte van Balegem Dorp. Pendelaars kunnen de wagen achterlaten op de parking ter hoogte van de rotonde of in de Huckerstraat. De fietssnelweg wordt aangelegd in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur Oosterzele. De gemeente staat in voor de onteigeningen met een totaalbedrag van 122 996,96 euro. Het fietspad wordt na de afwerking ook onderhouden door de gemeente.