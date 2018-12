5.000 euro voor MS Liga Redactie

21 december 2018

De organisatie van de B4 Winterconcerten in Oosterzele hebben 5.000 euro geschonken aan de MS Liga Vlaanderen in het kader van de Warmste Week. De concerten vonden afgelopen najaar plaats in Den Am8. De MS-Liga Vlaanderen werd in 1982 opgericht om personen met MS wegwijs te maken in het doolhof van aspecten die met deze aandoening te maken hebben. De missie van de MS-Liga Vlaanderen is het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving. Ze zullen het geld investeren in sociale projecten van de MS Liga.