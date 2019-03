45 zakken afval geraapt tijdens zwerfvuilactie Didier Verbaere

10 maart 2019

12u39 0

In Oosterzele werden tijden een grote zwerfvuilactie maar liefst 45 zakken afval bij elkaar gesprokkeld. In amper enkele uren tijd verzamelden 58 vrijwilligers de hoop weggegooide rommel. “Afval weggooien? Niemand doet het, maar toch liggen de bermen er vol van", zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V). De deelnemers werden ‘s middags getrakteerd op tomatensoep met balletjes. De actie was de start van de milieuweek in de gemeente.