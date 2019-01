17 spooroverwegen even dicht Didier Verbaere

12 januari 2019

Door een defect aan de signalisatie op het spoor bleven zaterdagochtend alle spoorwegovergangen dicht op de spoorlijn tussen Melle en Zottegem. Ook het treinverkeer tussen Gent-Sint-Pieters en Zottegem werd rond 9.30 uur onderbroken. Er werden vervangbussen ingelegd. In Oosterzele stonden maar liefst 17 overgangen in alarm. “De overweg in de Stationsstraat en in Moortsele werden door de politie open gehouden. Infrabel was met verschillende ploegen ter plaatse om het probleem te herstellen", laat burgemeester Johan Van Durme weten. Rond halftwaalf was het defect hersteld en mocht het treinverkeer hernemen.