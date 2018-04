"Respect voor dieren soms ver te zoeken" UITBAATSTER KINDERBOERDERIJ KLAAGT WANGEDRAG BEZOEKERS AAN DIDIER VERBAERE

26 april 2018

02u52 0 Oosterzele Geiten die met eieren bekogeld worden, een grasveld vol afval of fruit dat ongevraagd geplukt wordt. Bij kinderboerderij 'De Vierhoekhoeve' in Gijzenzele zijn ze het gebrek aan respect van sommige bezoekers beu. Uitbaatster Hilde De Sutter denkt wel eens aan stoppen, maar na vele steunbetuigingen hoopt ze dat vrijwillige toezichters een oplossing kunnen bieden.

Kinderboerderij De Vierhoekhoeve is vanaf Pasen tot de herfstvakantie elk weekend gratis te bezoeken. Duizenden gezinnen beleven er telkens een leuke tijd, maar niet elke bezoeker houdt zich aan de regels. "Afgelopen weekend gooiden enkele kinderen eieren naar onze geiten en tilden ze dieren op. Moeten we de beesten net als in Planckendael misschien achter slot en grendel steken? Als onze medewerkers hen berispen, dan staan de ouders meteen klaar met een tirade dat we hun kinderen niet te dicteren hebben. We hadden ook weer de handen vol om het grasveld weer afvalvrij te maken", vertelt uitbaatster Hilde De Sutter. "Het respect is soms ver te zoeken en dan rijst de vraagt waarom we dit blijven doen", zegt ze met een zucht.





Gratis

Een waslijst van vandalenstreken heeft ze intussen verzameld en op de Facebookpagina van de Vierhoekhoeve gepost. "En denk niet dat het alleen de kinderen zijn die zich misdragen. Ook volwassenen gaan er met de groenten uit onze tuin vandoor, plukken ongevraagd fruit of plukken er de bloemen. Ze brengen hun eigen picknick mee. Bezoekers moeten hier niet betalen, maar we hopen in ruil dat ze dan wel iets consumeren zodat we dit gratis kunnen blijven doen. We zijn een familiale boerderij en proberen kinderen hier een leuke tijd te bezorgen."





Al 1.111 keer gedeeld

Na haar emotionele post op internet kreeg Hilde massaal veel reacties en steunbetuigingen. Haar bericht werd intussen 240.000 maal gelezen en al 1.111 keer gedeeld en meer dan 600 mensen mengden zich in de discussie. "Het is ondertussen uitgegroeid tot een positief debat over opvoeding. En dat is een hart onder de riem voor ons. Een parkwachter aanstellen is financieel niet haalbaar. En het zou nog beter zijn, mochten mensen beseffen dat het anders kan en moet. Meer dan 100 mensen steunden ook een voorstel om het toezicht aan vrijwilligers over te laten. Het zou dus fijn zijn om hier zo'n vrijwilligerswerking uit te werken. We roepen hen dus op om allemaal één dag in het seizoen te doen. Dan lukt het misschien wel om dit blijven vol te houden", besluit Hilde.