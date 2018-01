Zwitsers-Congolese dandy kaapt Oostende EXPOSITIE 'OSTENDE, MON AMOUR' NU IN VENETIAANSE GAANDERIJEN TIMMY VAN ASSCHE

02u33 0 Timmy Van Assche Lea Lund en Erik K. werden naar Oostende gelokt door Yvon Poncelet en Kristien Terryn. Oostende Met de opvallende fototentoonstelling 'Ostende, mon amour' strijkt internationaal kunstenaarskoppel Lea Lund en Erik K. neer aan zee. Erik poseert als 'dandy' in knappe zwartwitfoto's op bekende en vergeten locaties. Grappig én diepzinnig. Oostendenaars Yvon Poncelet en Kristien Terryn geven de expo mee vorm.

Zwitsers Lea Lund (58) en Erik K. (48) reizen als (foto)grafisch kunstenaars de wereld af. Ze hebben oog voor architectuur en monumenten, en brengen een mix van reportage- en portretfotografie. Eerder stelden ze al tentoon in New York, Marseille, Sevilla, München, Parijs en Berlijn, maar nu dus ook in Oostende. In de Venetiaanse Gaanderijen hangen 29 puike zwartwitfoto's genomen in Oostende, in galerij Exposure Value in de Jules Peurquaetstraat hangt internationaal (studio)werk. Erik poseert bij prominente plekken - de vismijn, strekdam, Mercator, Rock Strangers - als echte dandy: keurig in maatpak, wandelstok in de aanslag, af en toe met een sigaar en vooral met een zelfgemaakte hoed op.





"Hij is écht zo, dit is geen theater", vertelt Yvon Poncelet, die samen met zijn vrouw Kristien Terryn Exposure Value uitbaat en de expo mee vormgaf. "We ontmoetten het koppel in 2016, tijdens het fotofestival in Arles, Frankrijk. We nodigden hen uit in Oostende, ook al waren ze hier al eerder geweest. De ziel van de stad bleef hen bij. In april en mei 2017 waren ze bij ons te gast om hun tentoonstelling voor te bereiden." De cultuurdienst was gauw overtuigd van het project. De foto waarbij Erik poseert bij het beeld van Leopold II bij de Drie Gapers is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, zeker omdat Erik Congolese roots heeft.





"Wat onze achterliggende boodschap is, zullen we nooit luidop zeggen. Iedereen kan een beeld interpreteren zoals hij of zij dat wil. Neem nu de foto op de Mercator bij het wapenschild met de boodschap 'union fait la force'. Daarbij kijk ik melancholisch voor me uit. Wat denk jij dat het betekent?", knipoogt Erik. "Kijk, in Oostende dwaalt de ziel van Ensor en Spilliaert nog rond. Er heerst een charme die je betovert."





De foto's stralen een filmische sfeer uit en laten je Oostende herontdekken. "De combinatie van de kostuums en locaties is veeleer toeval. Erik poseert spontaan en probeert van alles uit. Het is geen exacte wetenschap", aldus nog het koppel. De expo in de Gaanderijen en Exposure Value loopt tot 18 februari.





Timmy Van Assche Erik K. poseerde onder meer op de Mercator (1), bij de Rock strangers (2) en bij het monument van koning Leopold III (3).

