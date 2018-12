Zweren op platvissen: mysterie bijna ontrafeld MILIEUVERVUILING BEPALENDE FACTOR, ELEKTROVISSERIJ NIET Bart Boterman

03 december 2018

10u00

Bron: Eigen info 0 Oostende Wetenschappers van de UGent komen steeds dichter bij een antwoord op de vraag waarom er sinds 2011 zoveel platvissen met zweren rondzwemmen. Volgens de vissers was dat een gevolg van de elektrovisserij, maar de oorzaak blijkt complexer. "Er spelen verschillende factoren mee, waaronder wellicht milieuvervuiling", zegt professor Koen Chiers.

In 2011 sloegen de vissers alarm, ze zagen steeds meer platvissen met zweren op de schubben. Volgens de vissers brandwonden als gevolg van de elektrovisserij. "Maar tijdens ons onderzoek hebben we op de zweren geen sporen van brandwonden gevonden. Er is dus alleszins geen direct verband", zegt professor Koen Chiers van de faculteit dierengeneeskunde van de Universiteit Gent. Samen met zijn doctoraatsstudente Maaike Vercauteren is hij bezig met een onderzoek naar de zweren.

Omgevingsfactoren

"Wellicht hebben we binnen een jaar de eerste conclusies uit de verzamelde data. We monitoren de platvis op verschillende locaties. De bevindingen zullen we dan afstemmen met omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld temperatuur, zoutgehalte of vervuiling", zegt Chiers. De onderzoekers denken nu al dat het ontstaan van zweren niet één oorzaak heeft, maar het gevolg is van een combinatie van allerlei factoren.

Eerst een wonde

"De zweren ontstaan wellicht door een wonde door bijvoorbeeld een visnet of een gevecht. In de wonde nestelen zich dan bacteriën. We hebben intussen aangetoond welke bacteriën dat zijn", legt de professor uit. "Andere factoren, zoals milieuvervuiling, zouden een invloed hebben op het verzweren, al zal dat wel afhangen van het type vervuiling. Dat kan chemische vervuiling zijn, maar bijvoorbeeld ook plastic. Daarom meten we op specifieke punten in de Noordzee waar we weten dat er vervuiling is, zoals een monding van een rivier of een baggerstortplaats. Er zijn heel wat parameters die kunnen meespelen bij het ontstaan van de zweren", aldus Chiers.

Nog vier keer op zee

In 2011 was er een grote piek in het aantal vissen met zweren, maar jaar na jaar nam dat aantal weer af. Zou dat met de verbeterde waterkwaliteit te maken hebben? "Er zijn nog steeds meer door zweren aangetaste vissen dan de periode voor 2011, maar er is inderdaad een daling. Mogelijk door een betere waterkwaliteit, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Daarvoor moeten we nog de juiste conclusies uit onze data halen", aldus Chiers. Zijn onderzoeksteam gaat nog vier keer op zee om data te verzamelen.