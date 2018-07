Zware uitslaande brand in Euphrosina Beernaertstraat 25 juli 2018

02u45 0 Oostende In de Euphrosina Beernaertstraat in Oostende woedde maandag rond middernacht een zware uitslaande brand in een woning. Er waren op dat moment twee personen aanwezig, namelijk een huurder en eigenares Rita Costermans (64) uit Kontich.

"Ik gebruik de woning als tweede verblijf en slaap op de benedenverdieping. Ik hoorde mensen kloppen op de rolluiken en dacht eerst dat het om dronken vandalen ging", vertelt Rita. Ze wist toen nog niet dat het brandde. De huurder van het dakappartement merkte het vuur wel op, belde de hulpdiensten en bracht zichzelf in veiligheid. "De huurder wist niet dat ik thuis was. Toen ik na aanhoudend geklop de rolluiken opende, besefte ik wat er gaande was. Ik rende naar buiten met mijn twee honden en eentje liep dan ook nog weg. Gelukkig kwam die terug", vertelt Rita.





Onbewoonbaar

De politie was als eerste aangekomen en ontruimde ook de naastgelegen woningen, in totaal een tiental personen. Volgens Oostends brandweerkapitein Dries Van Der Veken duurde het tot 5 uur 's morgens vooraleer de interventie voorbij was. Ook de brandweer van Middelkerke kwam in bijstand. Het vuur ontstond via het dak van de buren, waar overdag roofing werd geplaatst. De smeulbrand sloeg over naar het dak van de aangrenzende woning, met immense gevolgen. Een brandexpert van het parket komt nog vaststellingen doen en de verzekeringsmaatschappijen schoten reeds in gang. Het gebouw is onbewoonbaar gezien de enorme brand- en waterschade en het verdwenen dak. "Ik zou vrijdag mijn 65ste verjaardag vieren met een feest, maar dat heb ik inmiddels afgezegd", aldus de aangeslagen Rita Costermans. Ze overnachtte bij de buren en keert terug naar haar woning in Kontich. De huurder vond onderdak bij een vriend. (BBO)