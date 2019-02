Zware jongen voor rechter na vechtpartij: “Ik heb al meer op mijn kerfstok dan dit, hoor” BBO

18 februari 2019

13u44 0 Oostende Een 32-jarige Oostendenaar met een zwaar verleden heeft zich maandagmorgen voor de strafrechter moeten verantwoorden na een vechtpartij in café Den Heilige bij het Vissersplein in Oostende. Ook de politie stelde zich burgerlijke partij. Na het proces liep beklaagde Matthew E. woedend uit de rechtszaal. “Ik heb al veel meer op mijn kerfstok dan dit, hoor.”

En dat bleek te kloppen. De procureur gaf een kleine bloemlezing van zijn vijf pagina’s lange strafregister. De man kreeg al eens 40 maanden cel voor een moordpoging en 40 maanden cel voor een dodelijke dosis drugs die hij een vriend toebracht. Verder liep hij veroordelingen op voor diefstal met geweld en slagen en verwondingen, alles samen goed voor zeven jaar celstraf.

Op 18 februari vorig jaar werd de politie opgeroepen voor een gevecht in café Den Heilige, waar een bende carnavalisten stevig uit de bol was gegaan. De man viel er volgens de aanwezige gasten een meisje lastig, waarop haar vrienden tussenbeide waren gekomen. In het daaropvolgende tumult kreeg beklaagde Matthew E. een glas tegen zijn gezicht, met een gapende wonde tot gevolg. De persoon die met het glas had geslagen, liep richting de toiletten en sloot zich er op. Matthew E. achtervolgde hem en sloeg de toiletdeur stuk om hem te grazen te nemen.

Toen de politie aankwam, was de beklaagde weerspannig en weigerde hij medische hulp, hoewel het bloed uit zijn gezicht liep. Hij werd onder dwang naar de spoedafdeling gebracht, waar hij het ziekenhuis ook op stelten zette. De politie en de artsen kregen bovendien allerhande verwijten naar hun gezicht geslingerd. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel.

‘Bloedde als een rund’

Zijn advocaat vroeg de vrijspraak voor slagen en verwondingen omdat hij zelf een glas tegen zich kreeg. De weerspannigheid en smaad werden niet ontkend. “De politie wou mij gewoonweg niet helpen terwijl ik het slachtoffer was. Ik werd aangevallen toen ik stond te zoenen met een meisje en bloedde als een rund. Dan werd ik ook nog eens als dader beschouwd”, aldus Matthew E. Twee politiemannen stelden zich burgerlijke partij en vroegen één euro morele schadevergoeding. Het openbaar ministerie verweet de beklaagde zijn agressiviteit en ook de rechter gaf hem een veeg uit de pan.

Matthew E. was kennelijk misnoegd over het verloop van zijn proces en liep woedend weg. “Ik heb al veel meer op mijn kerfstok dan dit, hoor”, riep hij. Vonnis op 18 maart.