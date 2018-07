Zware celstraffen voor afnemers Rotterdamse dealers 13 juli 2018

Twee Oostendenaars hebben zware celstraffen gekregen voor de invoer en verkoop van heroïne. Beiden brachten samen in totaal liefst 60 kilo heroïne aan de man.





De dealers bleken klanten te zijn bij twee Rotterdammers die zowat gans West-Vlaanderen bevoorraadden.





De twee werden in november gearresteerd. Sindsdien komen in de Brugse rechtbank wekelijks dossiers voor tegen afnemers van de mannen. De rechter legde de twee Oostendenaars gisterenmorgen celstraffen van 37 maanden en 4 jaar op. In totaal verklaarde ze meer dan 400.000 euro aan drugswinsten verbeurd. In een tweede dossier kregen een man uit Oostende en zijn vriendin respectievelijk 12 maanden cel met uitstel en een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor drugsverkoop. Ook zij waren klanten bij de Rotterdammers. De vrouw reed tussen 24 september vorig jaar en 15 februari dit jaar liefst 14 keer naar Nederland. De rechter verklaarde zo'n 5.000 euro van haar drugsgeld verbeurd.





(SDVO)