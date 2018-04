Zware aanrijding tussen kusttram en auto 04 april 2018

In Oostende is gistermiddag rond 13.30 uur een zware aanrijding gebeurd tussen de kusttram en een personenwagen. Een 32-jarige bestuurder wilde de sporen dwarsen ter hoogte van de Kinepolis en had de tram, die uit de richting van De Panne kwam, niet gezien. Er volgde een zware aanrijding en de Skoda Superb raakte totaal vernield door de impact. De bestuurder bleef ongedeerd, maar zag wel zijn airbags openspringen. Er vielen geen gewonden, ook niet op de kusttram. "Maar het tramstel liep wel ernstige schade op. De bumper was afgebroken en ook een paneel aan de zijkant kwam los. Onze chauffeur was stevig onder indruk en ging na het ongeval niet meer aan de slag. De reizigers waren geschrokken, maar konden rustig afstappen en de volgende tram nemen. Het tramverkeer verliep een tijd lang over een spoor", aldus de woordvoerster van De Lijn West-Vlaanderen. Het verkeer ondervond tot de takeling van het voertuig en de tram enige hinder. Die hield in totaal een tweetal uur aan. (BBO)