Zwangere vrouw rijdt voetgangster aan 05 september 2018

02u36 0

Na een aanrijding in de Alfons Pieterslaan in Oostende rond 14 uur gisterenmiddag moesten twee vrouwen naar het ziekenhuis. Een 85-jarige vrouw stak er de straat over op het zebrapad, maar dat had een 23-jarige dame uit Diksmuide niet opgemerkt. Er volgde een aanrijding, waarbij de bejaarde vrouw een hoofdwonde opliep. De 23-jarige vrouw was na de aanrijding in shock en was bovendien zwanger. Ook zij werd voor alle veiligheid naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up. (JHM)