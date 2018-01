Zwangere vrouw doodt man met 18 messteken: 20 jaar cel 02u34 0 SDVO Fljorije Dzelili. Oostende In het Gentse hof van beroep heeft de Oostendse Fljorije Dzelili (40) 20 jaar cel gekregen na de doodslag op haar partner Neat Topojani (39).

De vrouw - toen zeven maanden zwanger - bracht op de ochtend van 13 september in het appartementsblok op de hoek van de Kaïrostraat en de Romestraat in Oostende haar man om het leven met 18 messteken. "Het was hij of ik", verklaart Dzelili, die haar man als een tiran beschouwt. Haar advocaten blijven er ook bij dat haar psychisch lijden geleid heeft tot de feiten. De Oostendse met Macedonische roots kreeg in eerste aanleg 18 jaar, één voor elke messteek die ze aan haar partner gaf. Het parket en de burgerlijke partijen gingen tegen beslissing in beroep. Eer werd een herkwalificatie gevraagd van doodslag naar moord, en een zwaardere straf: 25 jaar cel. "Haar man kreeg de doodstraf, want hij was te braaf. Het grootste mes in huis lag ook klaar bovenop een aantal nog ingepakte spullen", stelt de procureur-generaal. "Dit is een schoolvoorbeeld van voorbedachtheid. Ze heeft gehandeld vanuit haar narcisme", zegt Frank Scheerlinck, advocaat van de burgerlijke partij. Het hof kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de voorbedachtheid niet bewezen is, waardoor de gevraagde 25 jaar naar 20 jaar cel gebracht werd. De vrouw zelf betuigde haar spijt. "Ondanks het arrest zijn we tevreden. Uiteindelijk is de straf van 18 naar 20 jaar gegaan en het bleef bij doodslag", reageert de verdediging, meester Vincke, na het arrest. (DJG)





De Voogt Neat Topojani.