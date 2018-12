Zwanger meisje (19) weigert te stoppen met wiet en krijgt de rekening: 8 maanden cel Redactie

13 december 2018

12u42 35 Oostende Een 19-jarig meisje uit Oostende heeft acht maanden celstraf met uitstel en 8.000 euro boete (waarvan negen tienden met uitstel) gekregen omdat ze een tijdlang met haar ex-vriend cannabis verkocht in hun flat in Oostende.

Haar ex-vriend kreeg eerder de gunst van de opschorting omdat hij zijn leven had gebeterd. Het meisje gaf echter onomwonden toe dat ze nog steeds cannabis gebruikte en daar ook niet mee wilde stoppen. Zelfs niet omdat ze momenteel zwanger is. Het meisje daagde ook liefst vijf keer niet op bij haar justitieassistent. Ze zegt dat ze bewust kiest voor een leven mét drugs. “En dat terwijl je zwanger bent. Dat kind verdient het niet om op de wereld te komen met een moeder met zo’n houding”, maakte de rechter zich erg kwaad. Het meisje probeerde de rechter er vlak voor het vonnis nog van te overtuigen dat ze nu wél wil werken aan haar probleem en wou de rechter een brief afgeven van haar ouders. Maar daar wou de rechter niet van weten: “Vlak voor je straf met zoiets afkomen, terwijl je de vorige keer gewoon vlakaf zei dat je verder wou doen: daar trap ik niet in.”