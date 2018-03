Zwaargewond na woningbrand 19 maart 2018

In de Kaïrostraat in Oostende heeft zaterdagmorgen rond 4.45 uur een brand gewoed in een woning. Een 46-jarige bewoner werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De buren verwittigden de hulpdiensten toen hun brandalarm afging en ze iemand hoorden roepen in het gebouw. Er was hevige rookontwikkeling en de bewoner, die nog als enige in het oude gebouw verblijft, kon niet naar buiten. De man gooide een raampje in aan de achterkant van de woning om buiten te raken, maar liep snijwonden op aan de armen. Hij werd bevrijd door de brandweer en werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, maar het huis is wel ernstig beschadigd en onbewoonbaar verklaard. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. (BBO)