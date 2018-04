Zwaardere straf na overval met petanquebal 14 april 2018

02u35 0 Oostende Een 25-jarige en 33-jarige Tunesiër krijgen een zwaardere straf in beroep nadat ze een gewelddadige overval hadden gepleegd in Oostende op 11 juli 2017.

Doloei A. krijgt 6 jaar cel, Ahmed R. 4 jaar cel. Daarnaast kregen ze elk 3 maanden cel voor hun illegaal verblijf in het land. Na een partijtje petanquen stond het 52-jarige slachtoffer Philippe V.B. aan het Marie-Joséplein op de tram te wachten. Twee Tunesiërs die illegaal in het land verbleven en onder invloed waren van drugs en alcohol probeerden het horloge van het slachtoffer te stelen. Toen dat niet lukte, haalde Dololei A. drie keer uit met een petanquebal van het slachtoffer. V.B. viel met zijn hoofd op de boordsteen en kreeg nog een schop in zijn gezicht. Ahmed R. (33) graaide de portefeuille van het slachtoffer mee. "Er zat letterlijk een deuk in het hoofd van het slachtoffer", stelt de procureur-generaal. De daders betuigden hun spijt. "Toen ik de beelden zag kon ik het zelf niet geloven, ik heb een grote fout gemaakt", zei A. in beroep. R. ontkende slagen uitgedeeld te hebben. Uiteindelijk werd het een zwaardere straf voor de daders. (DJG)