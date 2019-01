Zwaar fileleed door ladingverlies op Kennedyrondpunt Bart Boterman

18u48 4 Oostende De avondspits in Oostende verliep vandaag erg moeizaam. Op het drukke Kennedyrondpunt verloor een vrachtwagen namelijk zijn lading, een grote betonnen plaat.

Het incident gebeurde omstreeks 16.30 uur. De betonnen plaat lag deels op de rijbaan en de grasberm , nabij de oprit van de autosnelweg . Ook een boompje sneuvelde. De brandweer werd opgeroepen om het ding weg te nemen, maar diende de hulp van een grote hijskraan in te schakelen gezien het gewicht van de betonplaat. Tijdens de interventie werd de Kennedyrotonde een tijd lang afgesloten en dat ging meteen gepaard met lange files in de Elisabethlaan, de Verenigde Natieslaan, de Ringlaan en de A10-autosnelweg. Wat later kon het verkeer met mondjesmaat opnieuw door. Rond 18.30 uur was er nog steeds fileleed ten gevolge van het ladingverlies.