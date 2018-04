Zorgparkeren komt er THUISVERPLEGERS ZIJN BOETES BEU LEEN BELPAEME

14 april 2018

02u52 0 Oostende Het zorgparkeren, waarbij inwoners een sticker voorzien op hun garage en zo toestemming geven aan zorgverleners om er te parkeren, komt er nu ook in Oostende. Voor zorgverleners komt de maatregel geen dag te vroeg.

Op de volgende gemeenteraad van 23 april wordt een reglement voor 'zorgparkeren' ter goedkeuring voorgelegd. Verschillende partijen pleitten hier al voor in het verleden, maar toch leek een reglement maar niet rond te komen.





"Er waren enkele problemen met de praktische organisatie bij SEL, het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg dat het initiatief zal begeleiden. Zij zullen instaan voor de distributie van de stickers", vertelt schepen Jean Vandecasteele (sp.a). "Het systeem moet ervoor zorgen dat er meer plaatsen zijn waar zorgverstrekkers kunnen parkeren."





Onvoldoende plaats

Dat is op vandaag vaak een groot probleem. "Er zijn een aantal speciale plaatsen voorzien voor zorgverstrekkers, maar niet genoeg. De Van Iseghemlaan bijvoorbeeld is een ramp.





Er is één voorbehouden plaats, maar die is vaak al bezet, en niet altijd door collega's", vertelt Sabine Vandamme van Thuisverpleging Oostende. Thuisverpleger Andy Lemahieu beaamt. "Er is zo'n grote vergrijzing in Oostende dat er heel veel zorgverstrekkers op de baan zijn. De plaatsen zijn dan ook altijd volzet." De thuisverplegers zijn er niet van overtuigd dat het zorgparkeren in het centrum iets zal oplossen. "Er zijn daar niet zo veel garages en diegene die er zijn, horen bij appartementsgebouwen met heel wat gebruikers. In de buitenwijk kan het wel een oplossing zijn", zegt Sabine nog.





Geen logica

Ook Gregory Pollet heeft te kampen met parkeerproblemen als hij mensen moet gaan verzorgen. "Er zit geen logica achter de locatie van plaatsen voor zorgverstrekkers. Zo zijn er twee plaatsen voor kortparkeren voor een serviceflat, maar geen enkele voor zorgverstrekkers. Bij werken worden die plaatsen ook regelmatig geschrapt", vertelt de thuisverpleger. Hij beaamt ook wat zijn collega's vertellen.





"De zorgverstrekkersplaatsen worden heel vaak ingenomen door andere wagens, maar er is amper controle op. Als je dan zelf een wagen signaleert word je van het kastje naar de muur gestuurd ofwel komen ze langs en schrijven ze de thuisverpleger op die dan maar fout parkeert, omdat zijn plaats is ingenomen. Het probleem beperkt zich ook niet tot het centrum. Ook in Mariakerke of Stene is het moeilijk om plaats te vinden en daar zijn amper parkeerplaatsen voorzien voor zorgverstrekkers", vertelt Gregory nog. Allemaal zijn ze het beu om boetes te krijgen terwijl ze hun job doen. "We krijgen 5 euro voor een hygiënische verzorging, als je één boete krijgt omdat er geen alternatief was om je wagen kwijt te raken dan heb je een dag voor niets gewerkt", klinkt het overal.