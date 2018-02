Zora Bots breidt familie uit met Chinese robot Oliver LEEN BELPAEME

Het Oostendse bedrijf Zora Bots voegt een nieuwe robot toe aan hun 'familie' humanoïde robots. Oliver is een product van het Chinese CanBot, maar Zora Bots mag de robot exclusief verdelen in de rest van de wereld. Daarnaast willen ze zich in de toekomst vooral toespitsen op de ontwikkeling van software voor robotica. "Wij willen de standaard worden van software voor robotica", klinkt het bij zaakvoerders Fabrice Goffin en Tommy Deblieck. De komst van het nieuwe 'familielid' gaat gepaard met een verhoging van de kapitaaldeelname door bouwondernemer en zakenman Bart Versluys. Hij verwierf vorig jaar al 25 procent van de aandelen en dat stijgt nu naar 50 procent. Hoeveel hij heeft ingebracht, maakt Versluys niet bekend. "Zora Bots is een groeibedrijf en er is kapitaal nodig om te groeien." Hij ziet vooral ook toepassingen bij ouderenzorg. "Er is een groot marktaandeel in de ontwikkeling voor ouderen. Zo kan de robot de vitale functies van de oudere controleren, berichten voorlezen, afspraken onthouden, oefeningen voortonen,... De robotten kunnen eigenlijk niets als ze hier toe komen, maar Zora Bots brengt ze tot leven met de software. We zitten nog in een beginstadium. Er moet in de komende maanden nog volop gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van de software voor Oliver."