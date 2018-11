Zoontje van Kevin Zaman: "Ik wil niet dat papa nog vist" 09 november 2018

02u28 8 Oostende Voor Kevin Zaman (26) uit Nieuwpoort was het gisterochtend een blij en emotioneel weerzien met zijn gezin. "Toen ik in zee lag, dacht ik dat ik ze nooit nog zou zien", vertelt Kevin. "Ik wil niet dat papa nog gaat vissen", zegt zoontje Liam (9) met tranen in de ogen.

Het was voor Kevin de eerste keer vissen met de O.13. "Plots sloegen enorme golven op het dek. Het schip werd meteen instabiel", zegt Kevin. "We keken naar elkaar en wisten dat 'het' ging gebeuren. Ik stond op het midden van het dek en Claude op de brug. Hij sprong eruit tijdens het kapseizen en ik belandde samen met hem in het water. Gelukkig was er een boei losgekomen en konden we die grijpen. Al gingen we telkens kopje-onder", aldus Kevin. "Guy en James maakten op de romp duidelijk dat het koopvaardijschip eerst naar Claude en ik moest zoeken." Het schip kon hen uit het water vissen. "Ik raakte de ladder niet omhoog, en zei tegen Claude dat hij moest klimmen. Hij stond erop dat ik eerst klom, want hij zou me niet achterlaten. Ik ben mijn kapitein enorm dankbaar. Want met mijn laatste krachten lukte het dan toch", aldus Kevin.





Voor Kevin was het terugzien van zijn vrouw Sabrina Vandenbussche, zoontje Liam (9) en dochter Helena (1) intens. "Ik heb mijn vrouw en kinderen eerst goed vastgepakt." Zijn zoontje Liam (9) staat met tranen in zijn ogen. "Toen we hoorden dat de boot was gekapseisd, dachten we dat hij dood zou gaan", zegt de jongen. Ook Sabrina vreesde het ergste. "Ik kreeg zelfs berichten met 'gecondoleerd'. We gingen een uur lang door de hel. Maar zonder bevestiging was er hoop. Dat vertelde ik de kindjes ook. Plots kwam het verlossend nieuws." Kevin kan niet beloven dat hij niet meer gaat varen. "En ik kan zijn droom toch niet afnemen?", stelt Sabrina. "We willen wel dat hij eerst enkele weken thuis blijft, dicht bij ons, om erover na te denken." En dat is wat Kevin gaat doen. "Maar het is mijn opleiding, mijn werk en mijn leven. Ik weet het nog niet", zegt hij. (BBO)