Zoon Sven neemt bekend ijskraam Gelato Maxzim over van vader: "Het wordt keihard werken, maar ik heb er zin in"

08 maart 2019

15u07 0 Oostende Gelato Maxzim opende dit jaar iets vroeger dan anders de deuren. Het is zoon Sven Vansiempsen (43), die de zaak heeft overgenomen. Hij wil eerst rustig de tijd nemen om bij te leren van papa Maxzim (63). “We maken ons ijs vers, volgens een Siciliaans recept. En daar komt veel meer bij kijken dan mensen denken”, zegt Sven.

Sven speelt al enkele jaren met het idee om de zaak van zijn ouders over te nemen in de Hertstraat. Tot nu toe werkte hij bij AB Inbev en woonde hij nog in Luik. “Tijdens de vakanties kwam ik al naar Oostende om mijn ouders te helpen. Er komt immers veel meer bij kijken dan mensen denken. In het seizoen beginnen we al om 6 uur met het maken van ijs en pas om 1.30 uur ’s nachts zijn we volledig klaar. We maken dan ook altijd vers ijs, zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen. ’s Morgens wordt de melk gepasteuriseerd en dat neemt toch zo’n 3 uur in beslag. Doorheen de dag wordt het ijs dan bereid. Als we sluiten is er nog meer dan een uur werk om alles op te kuisen”, licht Sven toe. “Je moet dit doen uit liefde voor wat je doet”, vult Maxzim aan. “Je moet je hart en ziel erin steken en dan ben je vertrokken en haal je ook veel voldoening uit. Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen er altijd terugkomen. We worden ook overal herkend en aangesproken. Veel mensen zeggen trouwens Maxzim tegen Sven, omdat we zo goed op elkaar lijken.

Verhuis

Toch ziet hij het zitten om met evenveel passie de zaak open te houden. Hij was erbij toen zijn ouders zes maanden in Italië verbleven om ijs te leren maken. Maxzim en zijn vrouw Jetty waren eigenlijk leerkracht. “In Italië leerden we Roberto Jacobi kennen. Hij leerde ons de Siciliaanse manier van ijs maken. We kregen ook zijn geheim basisrecept mee”, blikt Maxzim terug. Sven vond het wel spannend dat zijn ouders hun leven omgooiden om een nieuw vak te leren. “Ze hebben de zaak volledig zelf opgebouwd, ik vond dat wel mooi.” Het koppel opende eerst een zaak in Luik, kwam dan naar Blankenberge om dan 11 jaar geleden in de Hertstraat in Oostende neer te strijken. “Ik voel me ondertussen een echte Oostendenaar. Het is hier goed wonen.” Ook Sven vond het niet erg om te verhuizen voor de zaak. “Ik wou de zaak overnemen om ijs te kunnen maken, voor het contact met de mensen en het is hier ook gewoon schoon leven aan de kust. Je hebt hier alles.”

Wintertoerisme

Hij is alvast ambitieus om het bekende ijskraam verder te zetten op hetzelfde elan als zijn vader. Al zijn er al plannen om tijdens de wintermaanden even te openen tijdens de feestdagen. “Ik heb de voorbije jaren gezien hoe er steeds meer volk naar Oostende komt tijdens de winter. Ik wil dan graag opendoen zodat mensen ijs kunnen bestellen voor de feestdagen en ik zou dan ook wafels verkopen. Mijn ouders hebben dat vroeger nog gedaan”, licht Sven zijn plannen nog toe. Ondertussen wil hij vooral de zaak nog beter leren kennen en zich klaarmaken voor het seizoen. “Het wordt keihard werken, maar ik zie het volledig zitten.” Papa Maxzim wil nu genieten van zijn pensioen en opnieuw gaan studeren. “Ik heb al drie jaar psychologie gestudeerd, misschien doe ik daar opnieuw iets mee of schaaf ik mijn kennis van informatica bij. Het is nu tijd aan Sven om uit te vliegen, maar ik blijf beschikbaar als hij vragen heeft.”