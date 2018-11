Zonnepanelenbedrijf in lastig parket door beschuldigingen van oplichting 24 november 2018

02u25 0 Oostende Het net sluit zich rond het Oostendse zonnepanelenbedrijf Zon & Energie. Bij verschillende politiezones zijn al klachten ingediend voor oplichting en intussen hebben een twintigtal gedupeerden zich verenigd. "Het parket zal de klachten bundelen en een politiezone opdracht geven om de zaak te onderzoeken", zegt de politie van Oostende.

Een twintigtal klanten die een voorschot betaalden van 2.000 tot 5.000 euro voor de plaatsing van zonnepanelen wachten al maanden op de uitvoering. Maar die gebeurt niet en zo ging de bal aan het rollen.





Weerverlet

Johan Haegeman uit Zerkegem is een van de gedupeerden. "Telkens werd de deadline verlegd en kwamen tal van excuses. Ofwel was er zogezegd een probleem bij de fabrikant, haakten onderaannemers af of was er weerverlet. Ook mijn schoonbroer had een voorschot betaald. Toen we door hadden dat zaakvoerder Kevin H. uit Oostende ons aan het lijntje hield, vroegen we ons voorschot terug", zegt gedupeerde Johan Haegeman. De zaakvoerder ging ermee akkoord en zette dat zelfs op papier. "Maar op de dag dat we ons geld terug zouden krijgen, was Kevin H. niet op de afspraak. Uren later daagde hij op aan zijn woning, maar daar dreigde hij om ons aan te vallen. We zijn naar de politie gestapt", zegt Johan Haegeman. Volgens hem haakten onderaannemers inderdaad af omdat ze zelf nooit betaald werden.





Meer druk

Advocaat Alexander Wynter uit Hamme vertegenwoordigt vier gedupeerden. "We beraden ons over welke juridische stappen we moeten nemen. Het zijn feiten die zouden kunnen wijzen op oplichting. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk slachtoffers zich aansluiten want dat zal meer druk zetten achter de zaak", aldus meester Wynter.





Volgens de politie van Oostende zullen de klachten worden gebundeld op het niveau van het parket. "Die zal een politiezone opdracht geven om deze zaak te onderzoeken", reageert woordvoerder Carlo Smits. Zaakvoerder Kevin H. was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (BBO)