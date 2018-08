Zonnepanelen op clubhuis roeivereniging 24 augustus 2018

De roeivereniging 'Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende' (KRNSO) plaatst binnenkort zonnepanelen op het clubhuis aan de Prins Albertlaan. KRNSO maakt daarvoor als eerste vereniging in Oostende gebruik van de Vlaamse energielening via Energiehuis EOS. In totaal komen er op het dak van het clubhuis 36 panelen. Daarmee zal de roeivereniging het grootste deel van de verbruikte elektriciteit zelf kunnen opwekken. De energielening waarmee de panelen betaald worden, is niet alleen voor particulieren, maar dus ook voor scholen of vzw's. Nog tot eind 2019 kunnen die verenigingen een lening afsluiten met een maximumbedrag van 15.000 euro aan een interestvoet van 1 procent. Verenigingen kunnen ook deelnemen aan de groepsaankoop zonnepanelen van Energiehuis EOS, die dit jaar georganiseerd wordt van 3 september tot 2 oktober. (LBB)