Zomermusical in Kursaal is deze keer 'Fame' 29 november 2018

Kursaal Oostende pakt ook komende zomer uit met een dansmusical. Na ondermeer Dirty Dancing en Footloose is het in 2019 aan Fame. Van 5 augustus tot en met 10 augustus komt de musical, gebaseerd op de gelijknamige cultfilm uit de jaren 80, naar Kursaal Oostende. Er zijn in totaal zeven shows. De musical Fame viert momenteel haar 30ste verjaardag, is op tournee door Groot-Brittannië en speelt in België exclusief in het Kursaal. Fame vertelt het verhaal van een groep studenten van de High School of Performing Arts. Iedere student probeert op zijn of haar manier de top te bereiken in dans, muziek of toneel. Maar verschillende hindernissen en tegenslagen loeren om de hoek. De musical zal in de originele Engelstalige versie gebracht worden. Op projectieschermen zullen wel vertalingen komen in het Nederlands en Frans. De ticketprijzen starten vanaf 25 euro en zijn te koop via www.kursaaloostende.be, via het nummer 090/04.08.50 en bij Toerisme Oostende. Tot 31 december geldt een 'early bird'-korting van 5 euro per aangekocht ticket. Jongeren tot 18 jaar krijgen 20 euro korting per ticket. (LBB)