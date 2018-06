Zomerbar trampolinepark Hangtime klaar 21 juni 2018

02u42 0

De eerste zomer komt eraan voor trampolinepark Hangtime. De gezellige zomerbar is volledig klaar. Deze moet ervoor zorgen dat ouders ook op een warme zomerdag graag in Hangtime vertoeven. "We zetten hier in op gezonde producten en serveren zelfgemaakte limonades", zeggen uitbaatsters en zussen Griet en Annemie Stubbe. "We zullen ook verschillende evenementen organiseren. Denk maar aan kubb- en petanquetornooien en thema-avonden."





Trampolinepark Hangtime heeft een succesvolle start achter de rug. Tijdens de eerste 6 maanden mocht het park meer dan 30.000 bezoekers verwelkomen. Ook de verschillende formules voor verjaardagsfeestjes zijn een groot succes. "Sinds de start vonden er al meer dan 350 feestjes plaats, we moeten ons zelfs beperken", zeggen Griet en Annemie. Er zijn ondertussen 7 mensen vast in dienst bij Hangtime en deze worden aangevuld door een poule van meer dan 50 jobstudenten en flexi-jobbers. Helemaal nieuw vanaf september is de fly-yoga en bungeedance. Inschrijven kan online. "Wij voorzien een korte oefensessie van de fly-yoga op 8 juli voor de mensen die even willen proberen. Hiervoor kan je je al inschrijven. De kick-off van de bungeedance plannen we op een later tijdstip." Hangtime zal tijdens de zomervakantie dagelijks open zijn van 10 tot 20 uur. (LBB)