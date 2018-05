Zoekactie naar vermiste bejaarde vrouw 31 mei 2018

De hulpdiensten ondernamen gisterenmorgen een grootschalige zoekactie op het strand en voor de kust van Oostende voor een vermiste bejaarde vrouw. De vrouw was al sinds 2 uur 's nachts vermist en rond 7 uur 's morgens sloegen haar familieleden alarm. Zowel de brandweer, politie, de NH90 en verschillende reddingsschepen begonnen met het uitkammen van de omgeving van het strand. De vrouw was mogelijk in het water verzeild geraakt. De politie trof na eventjes zoeken haar fiets aan bij de Drie Gapers. Kort daarna werd de vrouw in goede gezondheid maar verward aangetroffen aan de Middenlaan in Mariakerke. Ze werd preventief naar het ziekenhuis overgebracht. De zoekactie werd vervolgens gestaakt. (BBO)