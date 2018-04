Zoekactie in centrum naar manteldief 09 april 2018

02u34 0

In de Kapellestraat in Oostende heeft een man van vreemde origine afgelopen weekend een mantel gestolen uit een kledingzaak. De dief werd betrapt en zette het op een lopen richting Ooststraat. Politiepatrouilles deden nazicht in de omgeving, maar konden de dief niet meer vatten. (JHM)